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33 минуты назад

Российского блогера-фотографа избили в Египте. Его не отпускают силовики

Блогера из России, который занимается фотографией, Арсения Котова избили в Каире. Египтянин подумал, что он фотографировал его жену.

Российского блогера избили в Египте за съемку чужой жены
Фото: ReutersReuters

«Оказывается, он напал на меня, потому что подумал, что я сфоткал его ненаглядную жинку. Голову зашили, теперь буду ходить как султан», — написал он в своем профиле Instagram.

После этой ситуации у Котова возникли проблемы с местными силовиками.

«Теперь мной хочет заняться public security из-за фотографии. Пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации. Посольство после 5 звонков мне не оказало никакой помощи. Меня держат в полицейском участке», — уточнил он.

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