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42 минуты назад

Появилось видео с места расстрела солдатом сослуживцев на Украине

В районе автозавода Южмаш в Днепре украинский солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале портала «Русская Весна».

27 января 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь по караулу на территории предприятия. По предварительным данным, погибли пять человек, еще пятеро пострадали. После происшествия солдат сбежал с оружием.

В городе введен план «Серена», сотрудники МВД и Нацгвардии ведут поиски злоумышленника. Причины случившегося выясняются.

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