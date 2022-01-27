Появилось видео с места расстрела солдатом сослуживцев на Украине

В районе автозавода Южмаш в Днепре украинский солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале портала «Русская Весна» .

27 января 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл огонь по караулу на территории предприятия. По предварительным данным, погибли пять человек, еще пятеро пострадали. После происшествия солдат сбежал с оружием.