Опубликовано видео с места, где солдат-срочник ВСУ расстрелял сослуживцев

В Сети появилось видео из Днепропетровска, где солдат-срочник ВСУ Рябчук Артемий расстрелял сослуживцев. Предварительно известно, что при себе у молодого человека был не только автомат АК-47, но и семь тысяч патронов к нему. Ролик публикует «Русская весна» в своём Telegram-канале.

Всё произошло возле автозавода Южмаш. В кадре видно, что к месту стрельбы были стянуты силы Нацполиции Украины. Также в кадр попали другие солдаты, которым удалось либо сбежать от стрелявшего сослуживца, либо же они наоборот пришли на звуки стрельбы. У входа в здание можно заметить множество людей в военной форме.

Предварительно, он [стрелок] побежал в стороны улица Макарова. В том месте, где он стрелял, находятся около 22 военных, с ними связи пока нет. Полиция получила задание и сейчас будут патрулировать, — рассказал автор видео.

В Нацгвардии Украины добавили, что Рябчук служил в ведомстве с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. У раненных военных зафиксированы травмы конечностей.