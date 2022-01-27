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9 минут назад

Опубликовано видео с места, где солдат-срочник ВСУ расстрелял сослуживцев

В Сети появилось видео из Днепропетровска, где солдат-срочник ВСУ Рябчук Артемий расстрелял сослуживцев. Предварительно известно, что при себе у молодого человека был не только автомат АК-47, но и семь тысяч патронов к нему. Ролик публикует «Русская весна» в своём Telegram-канале.

Всё произошло возле автозавода Южмаш. В кадре видно, что к месту стрельбы были стянуты силы Нацполиции Украины. Также в кадр попали другие солдаты, которым удалось либо сбежать от стрелявшего сослуживца, либо же они наоборот пришли на звуки стрельбы. У входа в здание можно заметить множество людей в военной форме.

Предварительно, он [стрелок] побежал в стороны улица Макарова. В том месте, где он стрелял, находятся около 22 военных, с ними связи пока нет. Полиция получила задание и сейчас будут патрулировать, — рассказал автор видео.

В Нацгвардии Украины добавили, что Рябчук служил в ведомстве с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. У раненных военных зафиксированы травмы конечностей.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске солдат, проходивший срочную службу в ВСУ, открыл огонь по сослуживцам. По данным МВД Украины, погибли пять человек, ещё пятеро ранены. В Нацполиции страны уточнили, что из погибших четверо — военные и ещё один человек является гражданским.

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