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1 час назад

В Лондоне лебедь парализовал работу метро почти на час. Видео

Отказавшийся уходить с путей лебедь парализовал работу лондонского метро на час. Видео публикует telegram-канал «Подьем».

Птицу заметили пассажиры станции South Acton. Сообщается, что они не смогли прогнать лебедя криками.

В итоге решить проблему были призваны работники метрополитена. Пока они пытались убрать лебедя в безопасное место, маршруты 14 поездов были отменены или перенаправлены.

«Птица была дезориентирована и не знала, что делать. У нее был недобор веса, скорее всего, у лебедя просто не было сил, чтобы улететь», — комментируют работники метро.

После того, как птицу спасли, ее передали в руки ветеринаров. Врачи осмотрели лебедя, после чего отпустили на волю.

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