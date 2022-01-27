В Лондоне лебедь парализовал работу метро почти на час. Видео

Отказавшийся уходить с путей лебедь парализовал работу лондонского метро на час. Видео публикует telegram-канал «Подьем».
Птицу заметили пассажиры станции South Acton. Сообщается, что они не смогли прогнать лебедя криками.
В итоге решить проблему были призваны работники метрополитена. Пока они пытались убрать лебедя в безопасное место, маршруты 14 поездов были отменены или перенаправлены.
«Птица была дезориентирована и не знала, что делать. У нее был недобор веса, скорее всего, у лебедя просто не было сил, чтобы улететь», — комментируют работники метро.
После того, как птицу спасли, ее передали в руки ветеринаров. Врачи осмотрели лебедя, после чего отпустили на волю.