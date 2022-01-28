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32 минуты назад

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Днем 28 января в столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Десятки рейсов отменили в аэропортах Москвы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали семь рейсов и еще три отменили, в аэропорту Домодедово задержано семь рейсов рейсов и еще один отменен. Кроме того, в аэропорту Шереметьево четыре рейса задержали и еще пять отменили.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе сегодня, 28 января, ожидается облачная погода со снегом в течение всего дня. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 6-4 градуса, по области - до 9 градусов мороза.

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