Десятки рейсов отменили в аэропортах Москвы

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали семь рейсов и еще три отменили, в аэропорту Домодедово задержано семь рейсов рейсов и еще один отменен. Кроме того, в аэропорту Шереметьево четыре рейса задержали и еще пять отменили.