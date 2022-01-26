Стали известны подробности по взрыву автобуса в Воронеже

В деле о взрыве автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа 2021 года, стали известны новые подробности. Их сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на информированный источник.

Фото: СК РФ СК РФ

По словам источника издания, причиной взрыва стала диверсия, которую устроили выходцы из Украины. На данный момент все подозреваемые установлены. После диверсии они покинули территорию России по иностранным паспортам.

Собеседник издания отметил, что местные компетентные органы заранее предупредили местные спецслужбы о вероятной активности диверсионной группы в регионе. В связи с этим у руководства ФСБ имеются вопросы к работе коллег.