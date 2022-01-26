В Германии задержали семью с детьми из России

Шестерых россиян, четверо из которых несовершеннолетние, задержали при попытке нелегально въехать в Германию, сообщили в пресс-службе полиции ФРГ, пишет РИА Новости.
Германская полиция рано утром во вторник задержала на федеральной трассе два автомобиля, которые ехали из Польши.
"Помимо 24-летнего и 26-летнего водителей, в обеих машинах находились в общей сложности шесть граждан России. Это была семья с четырьмя детьми в возрасте от одного года до девяти лет", — говорится в сообщении германской полиции.
У россиян были только просроченные польские документы о разрешении на жительство. Задержанные водители оказались гражданами Украины. Им теперь запрещен въезд в ФРГ. Против 40-летнего отца и 29-летней матери детей начато расследование по подозрению в несанкционированном въезде в Германию.
"После завершения обработки и получения заявления о предоставлении убежища экстренные службы передали семью из шести человек в пункт первичного приема (мигрантов) земли Бранденбург", — добавили в полиции.