Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что в середине января трое неизвестных спровоцировали ДТП с машиной Коташенко, затем заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». Позже один из подозреваемых был задержан.