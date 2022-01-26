Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского

Суд в Подмосковье арестовал на месяц гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова, которого ранее задержали за ограбление вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко, пишет РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Жабборов арестован на месяц.
Ранее сообщалось, что в середине января трое неизвестных спровоцировали ДТП с машиной Коташенко, затем заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». Позже один из подозреваемых был задержан.
Градский умер 28 ноября. Примерно за две недели до этого он официально женился на своей гражданской жене Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет. У пары двое сыновей.