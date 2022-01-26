Уроженца Чечни задержали за убийство в Москве

Уроженца Чеченской Республики задержали в Москве по подозрению в убийстве в ответ на просьбу вести себя тише. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Согласно информации канала, инцидент произошел 25 января в районе Чертаново. 31-летний россиянин приехал к знакомой в гости в коммунальную квартиру, где вел себя шумно.
Отмечается, что в соседней комнате проживала семейная пара. В районе четырех часов ночи сосед высказал гостю свое недовольство и попросил уроженца Чечни «быть потише». Однако после этого начался скандал и завязалась драка. У гостя при себе оказался нож, который он решил использовать.
Пострадавший мужчина попал в больницу с десятком ножевых ранений. Он скончался на операционном столе. Сообщается, что злоумышленника уже задержали. До этого происшествия он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.
Ранее стало известно, что в Иркутской области арестован трижды судимый 22-летний россиянин, которого подозревают в убийстве пенсионера. По данным регионального управления СК РФ, преступник убил хозяина дома, после чего связал женщину скотчем и вынес все ценное из помещения.