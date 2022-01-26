Уроженца Чечни задержали за убийство в Москве

Уроженца Чеченской Республики задержали в Москве по подозрению в убийстве в ответ на просьбу вести себя тише. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Согласно информации канала, инцидент произошел 25 января в районе Чертаново. 31-летний россиянин приехал к знакомой в гости в коммунальную квартиру, где вел себя шумно.

Отмечается, что в соседней комнате проживала семейная пара. В районе четырех часов ночи сосед высказал гостю свое недовольство и попросил уроженца Чечни «быть потише». Однако после этого начался скандал и завязалась драка. У гостя при себе оказался нож, который он решил использовать.

Пострадавший мужчина попал в больницу с десятком ножевых ранений. Он скончался на операционном столе. Сообщается, что злоумышленника уже задержали. До этого происшествия он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.