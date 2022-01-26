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1 час назад

На Невском проспекте горел Chevrolet. Видео

Иномарка загорелась в Центральном районе Петербурга. Пожарные оперативно приехали на место, но спасти автомобиль не удалось. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о горящем у дома 106 по Невскому проспекту автомобиле поступило на пульт дежурного ведомства в среду, 26 января, в 15:30.

На место выезжали девять человек личного состава и две единицы техники. В 15:49 пожар был ликвидирован. В Chevrolet сгорели все сгораемые части.

Видеозапись с места происшествия в редакцию «Петербургского дневника» прислали читатели.

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