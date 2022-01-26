На Невском проспекте горел Chevrolet. Видео

Иномарка загорелась в Центральном районе Петербурга. Пожарные оперативно приехали на место, но спасти автомобиль не удалось. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о горящем у дома 106 по Невскому проспекту автомобиле поступило на пульт дежурного ведомства в среду, 26 января, в 15:30.

На место выезжали девять человек личного состава и две единицы техники. В 15:49 пожар был ликвидирован. В Chevrolet сгорели все сгораемые части.