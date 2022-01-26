В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
17 минут назад

Украинские и российские моряки напились и устроили дебош в самолете

Украинские и российские моряки, летевшие из Намибии в Германию, устроили пьяный дебош в самолете и были задержаны полицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Украинские и российские моряки устроили дебош в самолете
Фото:  Boris Roessler / Globallookpress.com Boris Roessler / Globallookpress.com

Инцидент произошел в воскресенье, 23 января. По данным издания, во время рейса из Виндхука во Франкфурт 32 мужчины распивали принесенные с собой алкогольные напитки, а также игнорировали просьбы бортпроводницы надеть защитные маски. Отмечается, что трое пассажиров приставали к стюардессам.

В итоге перед посадкой капитан воздушного судна вызвал федеральную полицию. В отношении дебоширов возбуждены административные дела. 13 пассажиров оштрафовали на 530 евро (чуть более 47 тысяч рублей). Еще троих, которых подозревают в домогательствах к бортпроводницам, обязали выплатить по 1030 евро (около 91 тысячи рублей).

Ранее в январе пассажир устроил дебош в самолете, летевшем из Ирландии в США. 29-летний мужчина начал вести себя неадекватно в ответ на просьбу бортпроводницы надеть защитную маску — он разделся догола и швырнул пустую банку из-под напитка в голову одного из попутчиков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители