Опубликовано видео последствий массового ДТП в Петербурге

Сегодня днем в Пушкинском районе Петербурга на Московском шоссе произошло серьезное ДТП с участием грузовика и маршрутки, в результате которого пострадали около двух десятков человек. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Авария произошла днем 26 января на Московском шоссе. По предварительным данным, водитель КамАЗа решил развернуться, но не заметил маршрутку. В результате автобус с людьми врезался в кабину грузовика и от удара отлетел в кювет.

По словам свидетелей происшествия, после столкновения водитель маршрутки вылетел из автомобиля на проезжую часть. Тяжелые травмы получил водитель фуры: 53-летнего мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.