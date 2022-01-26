Дети мигрантов толпой избили школьницу в Самаре

Дети мигрантов толпой избили второклассницу в Самаре. Как сообщает Readovka, 18 января у школы № 8 в районе Кировского вещевого рынка трое мальчиков затолкали в сугроб и отпинали ногами ребенка.

У девочки диагностировали ушибы мягких тканей груди, живота и бедер, а также синяки по всему телу. При этом ребенок получил травмы несмотря на то, что был в толстой зимней одежде. В учебном заведении подтвердили факт насилия и пообещали провести проверку.

21 января, после того как семья девочки обратилась в полицию, родители-мигранты стали угрожать избить уже взрослых, а их дети продолжают издеваться в школе над ребенком. После того как ситуация стала известна общественности, местные начали требовать обнародовать адреса хулиганов, чтобы «разобраться» с ними.

Накануне депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что возьмет дело на контроль. Он добавил, что государство должно очень жестко пресекать любые межнациональные конфликты и делать это «сызмальства».