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28 минут назад

Дети мигрантов толпой избили второклассницу

Дети мигрантов толпой избили второклассницу в Самаре. Как сообщает Readovka, 18 января у школы № 8 в районе Кировского вещевого рынка трое мальчиков затолкали в сугроб и отпинали ногами ребенка.

Дети мигрантов толпой избили школьницу в Самаре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У девочки диагностировали ушибы мягких тканей груди, живота и бедер, а также синяки по всему телу. При этом ребенок получил травмы несмотря на то, что был в толстой зимней одежде. В учебном заведении подтвердили факт насилия и пообещали провести проверку.

21 января, после того как семья девочки обратилась в полицию, родители-мигранты стали угрожать избить уже взрослых, а их дети продолжают издеваться в школе над ребенком. После того как ситуация стала известна общественности, местные начали требовать обнародовать адреса хулиганов, чтобы «разобраться» с ними.

Американец избил российского полицейского

Накануне депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что возьмет дело на контроль. Он добавил, что государство должно очень жестко пресекать любые межнациональные конфликты и делать это «сызмальства».

«Может это кому-то не понравится, но особенно жестко пресекать конфликты, где потерпевшими являются представители государствообразующего русского народа. Конечно, в таком возрасте дети не несут никакой ответственности. Но подобные истории должны заканчиваться депортацией семей с запретом на въезд в РФ», — сказал он.

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