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1 час назад

В центре Москвы неизвестные угнали внедорожник

К сотрудникам полиции обратился за помощью 25-летний гендиректор компании. По его словам, неизвестные похитили у него личный автомобиль, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В центре Москвы неизвестные угнали внедорожник
Фото:  РИАМО, Николай Корешков РИАМО, Николай Корешков

Инцидент произошел на подземной парковке одного из столичных ТРЦ на улице Земляной Вал. Четверо неизвестных подошли к пострадавшему, сели в автомобиль и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им ключи и машину.

Когда мужчина выполнил требования злоумышленников, они скрылись с похищенным.

Сейчас правоохранителями устанавливается размер нанесенного материального ущерба.

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