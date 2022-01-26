В центре Москвы неизвестные угнали внедорожник

К сотрудникам полиции обратился за помощью 25-летний гендиректор компании. По его словам, неизвестные похитили у него личный автомобиль, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Фото: РИАМО, Николай Корешков РИАМО, Николай Корешков

Инцидент произошел на подземной парковке одного из столичных ТРЦ на улице Земляной Вал. Четверо неизвестных подошли к пострадавшему, сели в автомобиль и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им ключи и машину.

Когда мужчина выполнил требования злоумышленников, они скрылись с похищенным.