Стали известны подробности отравления газом младенца в Подмосковье

Стали известны подробности отравления газом полугодовалого младенца в Подмосковье. Об этом сообщает MK.RU.

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По данным издания, в 2021 году у приехавшего из Азербайджана 29-летнего мужчины и 26-летней женщины из Тверской области родился сын. Четырехлетнюю дочь россиянки воспитывали ее родители.

Сообщается, что у молодой пары были финансовые проблемы, которые очень беспокоили молодую женщину. Когда на фоне постоянного стресса мать узнала о болезни старшей дочери, она связалась со своим мужем и сообщила ему, что мужчина видел сына в последний раз. Похожие послания женщина отправила еще двум подругам.

Одна из них приехала в квартиру женщины и успела спасти ее и ребенка. В помещении сильно пахло газом.

Вместе с медиками приехали и полицейские, а также газовые службы. Эксперты определили, что газ был включен относительно недавно, а также обнаружили три пустых упаковки от таблеток и пустую бутылку водки. Мать и ребенка госпитализировали. У мальчика ничего серьезного врачи не обнаружили, а женщине поставили диагноз «отравление лекарственными препаратами».

Супруг рассказал полицейским, что никаких скандалов женщина ему не устраивала. Соседи пояснили, что пара жила тихо. На данный момент ребенка временно определяет в дом малютки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее сообщалось, что в Москве пьяные родители избили полуторагодовалого ребенка.