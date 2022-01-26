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11 минут назад

Самую красивую студентку белорусского вуза изнасиловали в Москве

28-летнюю победительницу конкурса красоты Белорусского государственного университета изнасиловали в Москве. Как сообщает «КП», девушка познакомилась в баре с молодым человеком, который увез к себе ее домой и настаивал на интимной связи.

Самую красивую студентку белорусского вуза изнасиловали в Москве
Фото: ТАССТАСС

После окончания вуза Алиса перебралась в Москву и устроилась на работу в один из крупных банков. Недавно в одном из баров на Тверской улице к ней подошел некий Антон, который предложил ей выпить. Молодые люди пообщались, после чего девушка попросила отвезти ее домой.

Однако парень не согласился с таким решением и повез ее к себе, забрал сумку с кошельком и телефоном, а саму девушку поднял на руки и занес в квартиру. Полночи он склонял ее к интиму, однако девушка не соглашалась и пыталась вырваться из квартиры. Тогда Антон изнасиловал ее.

Под утро мужчина отпустил Алису домой. Девушка вызвала такси и отправилась в полицию, где написала заявление.

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