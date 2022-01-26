Американец угодил в СИЗО после пьяного дебоша в поезде

В Воронежской области заключили под стражу 27-летнего гражданина США, который устроил пьяный дебош в вагоне поезда и напал на полицейского. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, вечером 17 января находящийся в состоянии алкогольного опьянения американец нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда. Утихомирить дебошира попытались прибывшие на вызов сотрудники полиции. На их действия иностранец ответил насилием. Он несколько раз ударил ногой одного из правоохранителей.
— Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.
В отношении американца возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
До этого Савеловский районный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Д. Барнса, который подозревается в изнасиловании двух малолетних детей. 64-летний американец будет находиться под стражей до 13 марта 2022 года.