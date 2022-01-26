Американец угодил в СИЗО после пьяного дебоша в поезде

В Воронежской области заключили под стражу 27-летнего гражданина США, который устроил пьяный дебош в вагоне поезда и напал на полицейского. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фото: СК РФ СК РФ

По данным ведомства, вечером 17 января находящийся в состоянии алкогольного опьянения американец нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда. Утихомирить дебошира попытались прибывшие на вызов сотрудники полиции. На их действия иностранец ответил насилием. Он несколько раз ударил ногой одного из правоохранителей.

— Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении СК.

В отношении американца возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.