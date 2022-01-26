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57 минут назад

Американца задержали в Воронеже за дебош в поезде

Гражданина Соединенных Штатов задержали в Воронеже, его заподозрили в дебоше в вагоне пассажирского поезда и нападении на полицейского, сообщил Следственный комитет России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США по признакам преступления... «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно предварительным данным, вечером 17 января в дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте доставили иностранца в состоянии алкогольного опьянения.

Он был в поезде пассажирского вагона и нарушал общественный порядок.

«Не согласный с законными действиями представителей власти, данный мужчина применил насилие в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, нанеся тому несколько ударов ногой. Действия дебошира были пресечены сотрудниками полиции», – указали в СК.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Напомним, в 2020 году суд приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.

Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее.

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