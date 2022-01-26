Стали известны причины аварии на шахте «Листвяжная»

Отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля могли привести к аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в ноябре 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе Ростехнадзора, комментируя причины ЧП, сообщает в среду, 26 января, ТАСС.

Фото: МЧС России / ТАСС МЧС России / ТАСС

Кроме того, на шахте грубо нарушались правила безопасности, пояснили в Ростехнадзоре.

Заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин добавил, что комиссия по расследованию причин ЧП на кузбасской шахте завершит работу предположительно к 15 февраля.

К аварии на «Листвяжной» также привели нарушение правил эксплуатации технических устройств и ошибки в проектировании, пояснил Никитин.

Ранее сообщалось, что планов по закрытию шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года произошел взрыв метана и погибли люди, нет.

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября. Погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.