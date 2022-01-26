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1 час назад

Стали известны причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная»

Отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля могли привести к аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в ноябре 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе Ростехнадзора, комментируя причины ЧП, сообщает в среду, 26 января, ТАСС.

Стали известны причины аварии на шахте «Листвяжная»
Фото: МЧС России / ТАССМЧС России / ТАСС

Кроме того, на шахте грубо нарушались правила безопасности, пояснили в Ростехнадзоре.

Заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин добавил, что комиссия по расследованию причин ЧП на кузбасской шахте завершит работу предположительно к 15 февраля.

К аварии на «Листвяжной» также привели нарушение правил эксплуатации технических устройств и ошибки в проектировании, пояснил Никитин.

Ранее сообщалось, что планов по закрытию шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года произошел взрыв метана и погибли люди, нет.

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября. Погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

Президент России Владимир Путин 12 января дал новое поручение после катастрофы на кузбасской шахте «Листвяжная». Глава государства заявил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать шахтеров и семьи погибших в сложный период и уточнил, что поддержка должна быть индивидуальной.

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