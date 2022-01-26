Московского бизнесмена похитили ради миллионного выкупа

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Элисты и других неустановленных лиц по п. "а", п. "г" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия") и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Подозреваемые задержаны", - сказано в сообщении.