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42 минуты назад

Московского бизнесмена похитили ради миллионного выкупа

Двое жителей Элисты на протяжении нескольких дней удерживали и при помощи угроз, а также применения физической силы требовали от жителя Московской области передачи недвижимого имущества и транспортного средства, а также 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России по республике.

Московского бизнесмена похитили ради миллионного выкупа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал потерпевший, его избили, а ноги обстреляли из пневматического оружия. В ходе обыска на месте происшествия полицейские обнаружили четыре пневматические пули.

На сегодняшний день, согласно данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Калмыкии, следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, не связанного с его похищением, группой лиц с применением оружия. Отмечается, что подозреваемые, которые вымогали у мужчины имущество и 10 миллионов рублей, задержаны.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Элисты и других неустановленных лиц по п. "а", п. "г" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия") и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Подозреваемые задержаны", - сказано в сообщении.

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