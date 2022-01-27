Тело младенца нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии

"Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца", - рассказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел 27 января.