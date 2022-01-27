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1 час назад

Тело младенца нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии

Следователи опрашивают мать новорожденного ребенка, чье тело было обнаружено в четверг в мусороперерабатывающем комплексе в городе Мелеузе в Башкирии. Причина смерти младенца устанавливается, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

Тело младенца нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца", - рассказали в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел 27 января.

Собеседник агентства добавил, что следователи совместно с сотрудниками полиции в течение дня установили мать ребенка. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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