В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
32 минуты назад

Пятерых россиян осудят за вымогательство у бизнесменов

В городе Октябрьский в Башкирии пятеро членов организованной преступной группы (ОПГ) предстанут перед судом по обвинению в совершении серии вымогательств. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Пятерых россиян осудят за вымогательство у бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обвиняемые — 28-летний организатор группы из Уфы и четверо местных жителей в возрасте от 20 до 39 лет. Глава ОПГ ранее был неоднократно судим и пользовался авторитетом в криминальных кругах, всего под его руководством было восемь человек. Один из них скончался во время следствия, двое объявлены в федеральный розыск.

По данным следствия, с октября 2019 по июнь 2020 года злоумышленники искали людей с высокими доходами (в основном, это были предприниматели) и требовали от них регулярной передачи денег, угрожая убийством, расправой и уничтожением имущества. Жертвами вымогателей стали семь человек, общий ущерб от их действий составил более миллиона рублей.

Для устрашения обвиняемые повредили машину одного из потерпевших, забросили емкость с легковоспламеняющейся жидкостью в окно другой потерпевшей, третьей разбили стекла в окнах камнями. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие соглашались на требования или закрывали свой бизнес.

Злоумышленников задержали в июне 2020 года. У них были изъяты травматические пистолеты. На время следствия они были помещены в СИЗО.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители