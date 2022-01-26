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36 минут назад

Плюнула в лицо и оскорбила: россиянку сняли с рейса «Нур-Султан — Калининград»

Транспортные полицейские сняли россиянку с рейса «Нур-Султан — Калининград» за мелкое хулиганство. Подробности в среду, 26 января, сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте Казахстана.

Инцидент произошёл 22 января. 30-летняя женщина во время регистрации на рейс оскорбляла сотрудницу авиакомпании Nort-wind и плюнула ей в лицо. Потерпевшая вызвала полицию.

Правоохранители составили в отношении дебошира административный протокол. «Материал направлен в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия решения», — уточнили в полиции.

Летевшего в Калининград из Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надеть маску.

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