Опубликовано видео задержания пьяного водителя со стрельбой

В городе Минусинске Красноярского края полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя. Об этом сообщает портал «МВД Медиа», опубликовавший кадры инцидента.
Правоохранители заметили, что автомобиль совершает странные маневры на дороге. Водитель транспортного средства отказался остановиться по требованию инспекторов ДПС, после чего началось преследование нарушителя.
«На загородной дороге сотрудники ДПС применили табельное оружие для остановки данного транспортного средства. После несколько предупредительных выстрелов в воздух были произведены выстрелы по колёсам автомобиля. В результате водитель произвёл вынужденную остановку и сразу же попытался скрыться, но был задержан В результате происшествия никто не пострадал», – говорится в сообщении портала.