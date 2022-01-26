Опубликовано видео задержания пьяного водителя со стрельбой

«На загородной дороге сотрудники ДПС применили табельное оружие для остановки данного транспортного средства. После несколько предупредительных выстрелов в воздух были произведены выстрелы по колёсам автомобиля. В результате водитель произвёл вынужденную остановку и сразу же попытался скрыться, но был задержан В результате происшествия никто не пострадал», – говорится в сообщении портала.