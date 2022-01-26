Трое с ножом отняли деньги и телефон у мужчины в сквере на юго-востоке Москвы

Полицейские устанавливают личности трех злоумышленников, отобравших под угрозой ножа мобильный телефон и деньги у мужчины в сквере в столичном районе Кузьминки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

«25 января в 16:59 в правоохранительные органы обратился безработный мужчина 1996 года рождения, заявивший, что он стал жертвой разбойного нападения. Было установлено, что в 14:15 того же дня в сквере на ул. Маршала Чуйкова трое неизвестных, у одного из которых был нож, отобрали у заявителя мобильный телефон и 1 тыс. 700 руб., после чего скрылись в неизвестном направлении. Общий ущерб от действий преступников составил 26 тыс. 700 руб.», - рассказали в пресс-службе.