В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
26 января

Трое с ножом отняли деньги и телефон у мужчины в сквере на юго-востоке Москвы

Полицейские устанавливают личности трех злоумышленников, отобравших под угрозой ножа мобильный телефон и деньги у мужчины в сквере в столичном районе Кузьминки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

«25 января в 16:59 в правоохранительные органы обратился безработный мужчина 1996 года рождения, заявивший, что он стал жертвой разбойного нападения. Было установлено, что в 14:15 того же дня в сквере на ул. Маршала Чуйкова трое неизвестных, у одного из которых был нож, отобрали у заявителя мобильный телефон и 1 тыс. 700 руб., после чего скрылись в неизвестном направлении. Общий ущерб от действий преступников составил 26 тыс. 700 руб.», - рассказали в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители