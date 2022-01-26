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1 час назад

Горящий лифт в жилом комплексе Обнинска сняли на видео

В жилом комплексе «Парковый квартал» загорелся и упал в шахту лифт. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как кабина охвачена огнем, а холл заполнен густым дымом. Сообщается, что жители увидели искры в кнопках с номерами этажей и не стали заходить внутрь. Из-за пожара сработала система безопасности, и горящий лифт автоматически спустился вниз. Огонь повредил тросы, на которых он держался, и с 22-го этажа на кабину рухнул механизм противовеса. Предварительно, причина - неисправность электрооборудования внутри панели управления лифта. В результате инцидента никто не пострадал.

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