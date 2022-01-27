Россиянка обналичила материнский капитал и сбежала от детей

Чтобы обналичить материнский капитал жительница Тюменской области заключила поддельную сделку о покупке дома, а после получения денег уехала, бросив своих детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского районного суда.

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«С целью обналичить средства материнского капитала Ирина Нечаева заключила мнимую сделку купли-продажи садового участка и расположенного на нем домика. „Обеспечив“ непригодным для проживания жильем своих несовершеннолетних детей, женщина уклонилась от их воспитания, уехав в неизвестном направлении», — рассказали URA.RU в пресс-службе Ишимского районного суда.

Иск к матери подала опекун одного из детей. Она потребовала, чтобы сделку признали незаконной. Суд встал на сторону ребенка и признал покупку недвижимости ничтожной.