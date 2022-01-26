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19 минут назад

Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Девочка 2020 года рождения пропала в городе Холме Новгородской области. В связи с исчезновение ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Об этом во вторник, 25 января, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Годовалая девочка пропала в Новгородской области
Фото: ТАССТАСС

На месте происшествия создана следственно-оперативная группа. Специалисты проверяют все версии случившегося, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Также сотрудники СК выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье.

Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребенка, призвали незамедлительно сообщить об этом в следственные органы.

14 января полиция обнаружила пропавшего в Казани десятилетнего мальчика. В 16:20 на проспекте Ямашева ребенок был обнаружен сотрудниками уголовного розыска.

Перед этим родители ребенка обратились в полицию из-за того, что их сын ушел в школу и не вернулся домой. Мальчика обнаружили около трамвайных путей, а затем доставили в отделение полиции.

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