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1 час назад

Адвоката Улюкаева арестовали по обвинению в мошенничестве

Суд в Москве арестовал на два месяца адвоката, представлявшего в суде интересы экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, Дареджан Квеидзе, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС.

Адвоката Улюкаева арестовали по обвинению в мошенничестве
Фото: ТАССТАСС

«Постановлением Преображенского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта», - сказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Ранее продюсер и экс-совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер заявил на Квеидзе в СК РФ, что она якобы получила от него 1,5 млн долларов за услуги, но никакой юридической помощи не оказала. Сама Квеидзе обвинения отвергла. По ее словам, она представляла интересы в суде по делу об аффилированной Глоцером компании. Дело на шесть миллиардов рублей было выиграно. Однако впоследствии решение оказалось не актуально, и Глоцер потребовал вернуть деньги, пишет "Газета.ру".

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