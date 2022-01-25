Адвоката Улюкаева арестовали по обвинению в мошенничестве

«Постановлением Преображенского суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Квеидзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 марта», - сказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

Ранее продюсер и экс-совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер заявил на Квеидзе в СК РФ, что она якобы получила от него 1,5 млн долларов за услуги, но никакой юридической помощи не оказала. Сама Квеидзе обвинения отвергла. По ее словам, она представляла интересы в суде по делу об аффилированной Глоцером компании. Дело на шесть миллиардов рублей было выиграно. Однако впоследствии решение оказалось не актуально, и Глоцер потребовал вернуть деньги, пишет "Газета.ру".