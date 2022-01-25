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29 минут назад

Актер московского театра приземлился мимо батута

Актер Московского театра мюзикла на Пушкинской площади в Москве, 24-летний Тимур Пастухов приземлился мимо батута, пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».

Актер московского театра приземлился мимо батута
Фото: @pastuhoff_tim@pastuhoff_tim

Инцидент произошел во время спектакля «Реверс», в котором участвуют несколько десятков акробатов. Пастухов неудачно выполнил этюд под конец спектакля.

Практически сразу после окончания представления артиста, который является мастером спорта и чемпионом России по прыжкам на батуте, привезли в НИИ скорой помощи имени Склифософского. Врачи посоветовали ему некоторое время носить шейный бандаж.

Пастухов опубликовал видео в сторис в Instagram, где он в бандаже.

«Шо, как сами, к-кореша?», - подписал видео Пастухов.

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