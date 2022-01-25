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1 час назад

Россияне убили и сожгли знакомого ради его иномарки

В Иркутской области два россиянина получили сроки за жестокое убийство знакомого ради иномарки. Суд приговорил их к 14 и 15 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 25 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россияне убили и сожгли знакомого ради его иномарки
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как установил суд, в ноябре 2018 года два молодых человека в возрасте 21 и 22 лет в состоянии алкогольного опьянения решили покататься по улицам города Киренска на автомобиле «ВАЗ-21099», однако в какой-то момент захотели завладеть иностранным транспортным средством и вспомнили одного знакомого, у которого была японская машина.

Жертву преступления обманом выманили на улицу к гаражам на улице Шукшина, где набросились на него с бейсбольными битами, избили и нанесли несколько ударов по голове. Убедившись, что мужчина потерял сознание, злоумышленники украли его имущество и сели в принадлежавший потерпевшему автомобиль Toyota. Покатавшись, злоумышленники вернулись. Увидев, что избитый еще подает признаки жизни, они подожгли гараж и сбежали. Их жертва скончалась на месте преступления. Полицейским удалось задержать убийц по горячим следам. Выяснилось, что один из них ранее уже был судим за убийство человека.

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