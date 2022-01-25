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2 часа назад

Рухнувший с крыши в Петербурге лед убил собаку

В Санкт-Петербурге упавшая с крыши дома глыба льда убила собаку одной из жительниц города. Наледь рухнула на животное во время прогулки, пишет издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Рухнувший с крыши в Петербурге лед убил собаку
Фото: Telegram-канал «Фонтанка.ру»Telegram-канал «Фонтанка.ру»

Инцидент произошел рядом с домом номер 22/29 на Малодетскосельском проспекте. По словам очевидцев, на участке не были протянуты ограничительные ленты или установлены предупреждающие знаки. Петербуржцы не видели момент падения льда, но слышали грохот. Выглянув из окна, они обнаружили собаку в крови и возмущенную гибелью питомца женщину.

После того как хозяйка забрала тело животного и уехала, сотрудники ЖЭКа начали убирать наледь, а также поклеили объявления и повесили красно-белые ленты. Пострадавшая пожаловалась в ЖКС Адмиралтейского района, однако причину случившегося работники пояснить не смогли.

Ранее в январе упавшая с крыши одноэтажного здания глыба льда убила жителя Нижнего Новгорода. По версии следствия, собственник дома счищал наледь с помощью бензопилы. Во время работ кусок льда откололся и рухнул на прохожего. От полученных повреждений мужчина скончался.

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