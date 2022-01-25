Система распознавания лиц на станции Мосметро «Мендеелевская» помогла правоохранителям задержать одного из подозреваемых в ограблении вдовы артиста Александра Градского Марины Коташенко, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

После идентификации подозреваемого задержали в метро. Им оказался ранее судимый приезжий мужчина 1994 года рождения, который находился в розыске.

Система распознавания лиц «Сфера» работает на всех станциях метро с 1 сентября 2020 года. «Сфера» распознает в метро лица людей, находящихся в розыске, и за 3-5 секунд оповещает об этом полицейских, которые оперативно задерживают человека.

За все время работы системы с ее помощью удалось задержать 2 788 преступников. Также «Сфера» помогла найти более 400 человек, которые значились пропавшими без вести, в том числе 96 детей.

Ограбление загородного дома Градского в Подмосковье случилось 16 января. Неизвестные мужчины спровоцировали ДТП с машиной вдовы артиста, а затем, угрожая предметом, похожим на оружие, пересели в ее машину и заставили поехать домой вместе с ними, где отобрали у женщины почти 100 млн рублей.

После ограбления злоумышленники заставили женщину отвезти их к дороге, где они пересели в свой автомобиль и скрылись.

Коташенко обратилась в полицию спустя 5-6 часов после ограбления. В ходе расследования инцидента несколько СМИ сообщали, что женщина якобы могла инсценировать ограбление, однако подтверждения этой версии нет.