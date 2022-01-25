В российском городе загорелся и рухнул в подвал лифт

В многоэтажном доме в городе Обнинск Калужской области загорелся лифт. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
После возгорания лифт рухнул в подвал, из-за чего началось задымление и сработала сигнализация. Из дома было эвакуировано 120 жильцов. При этом во время инцидента в лифте никто не находился, пострадавших нет.
В МЧС России сообщили, что пожар уже ликвидирован. Причины возгорания будут установлены испытательной пожарной лабораторией. Пожар повредил не только кабину лифта, но и отделку в подъезде. По сообщению жильцов, предшествовавший возгоранию хлопок произошел на 15-м этаже дома.
13 января из-за обрушения лифта в московском «Президент-отеле» погибли двое рабочих. Лифт упал с седьмого этажа после того, как в ходе ремонтных работ оборвался трос. Рабочие скончались на месте от полученных травм. По факту гибели двух людей было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.