В Санкт-Петербурге кондуктор автобуса № 20 напала на пассажира с валидатором, сообщает издание «Подъем».

Женщина возмущалась, что пассажир снимает ее на телефон и затем выкладывает видео в TikTok. По ее словам, она заметила, что ее снимают, и якобы узнала в пассажире того, кто это делает. Она также пригрозила вызвать полицию.

«Он меня на TikTok поставил», — пожаловалась кондуктор.

По информации Telegram-канала Readовка, конфликт произошел из-за того, что кондуктору «было лень встать и посмотреть, как он оплачивает проезд». Женщина несколько раз ударила валидатором по рукам пассажира и разбила его телефон.

В комитете по транспорту сообщили, что сотрудница работает давно и «характеризуется положительно», но проверку все равно организовали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор едва не избила пожилую женщину и на ломаном русском обматерила остальных пассажиров.