В российском городе в ванной жилого дома рухнул пол

В жилом доме в городе Емва Республики Коми рухнул пол в ванной. Об инциденте сообщает информационное агентство «БНК».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В пять утра в ванную комнату зашли три человека, следом зашла соседка и не успела закрыть дверь, как они все полетели вниз», — рассказала женщина, проживающая в квартире.

Дом, в котором произошел инцидент, был построен в 2010 году, а квартира располагается на первом этаже.

После падения четверо россиян пострадали, одна женщина обратилась в больницу. У пострадавшей болят ноги из-за синяков и ушибов. В больнице ей прописали уколы.

Жильцы больше не могут воспользоваться ванной комнатой: и унитаз, и стиральная машинка разбились. В администрации обвинили в произошедшем самих граждан и сказали, что в ванную нельзя было заходить в количестве больше двух человек. Пострадавшие уже обратились в прокуратуру и к местным депутатам.