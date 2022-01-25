Россиянин оставил в залог таксисту младенца

Пьяный житель Братска оставил годовалую дочку таксисту в качестве залога и ушел. Как сообщает телеканал «360», за ребенком мужчина так и не вернулся — девочку отдали в дом малютки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Не похож он был на того, кто оставит ребенка. Когда доехал до адреса, сказал: подожди, я деньги вынесу. Я попросил оставить что-нибудь в залог. Он оставил дочь. И не вернулся», — рассказал водитель такси, добавив, что мужчина выглядел пьяным.

Таксист прождал мужчину около 40 минут, после чего ребенок начал плакать. Через некоторое время водитель позвонил на номер, с которого вызывали такси, однако ответившая на звонок девушка заявила, что не понимает, о чем он говорит. Тогда водитель отвез ребенка в полицию.

Знакомый с ситуацией источник объяснил, что накануне мать с дочерью была в гостях у биологического отца девочки, после чего ушла, оставив ребенка ему.

«Никогда такого не было. Он иногда брал ее на пару дней. А тут не знаю что», — добавил он.