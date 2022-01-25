Перед сбоем электросети в Центральной Азии в Киргизии поменялся руководитель компании, которая производит 98% электричества в стране, сообщили в ОАО «Электрические станции».

«ОАО «Электрические станции», производящую до 98% всей электроэнергии Кыргызстана, возглавил новый генеральный директор. Им стал Тавашаров Эркин Казбекович. Он сменил на этом посту Бектенова Талайбека Эркинбековича, который занимал кресло генерального директора с февраля 2021 года», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Заявление компании было сделано 24 января, накануне блэкаута в Центральной Азии. Причины смены руководства не называются.

Между тем в минэнерго Киргизии сообщили, что электроснабжение восстановлено по всей стране.

Сбой электроснабжения произошел по всему энергокольцу Центральной Азии: сразу три страны – Киргизия, Узбекистан и Казахстан – столкнулись с массовым отключением электричества, также сообщается о перебоях с водоснабжением.