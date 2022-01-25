Граната рванула в живом доме в Приморье

В Приморском крае в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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«Один человек погиб», – сказал источник РИА «Новости».

По этим данным, в жилом доме произошел взрыв гранаты. Пострадали пять человек.

В региональном УМВД отметили, что в межмуниципальный отдел МВД «Арсеньевский» поступило сообщение о хлопке в девятиэтажке на улице Островского.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб Приморского края», – добавили в ведомстве.