Граната рванула в живом доме в Приморье

В Приморском крае в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Один человек погиб», – сказал источник РИА «Новости».
По этим данным, в жилом доме произошел взрыв гранаты. Пострадали пять человек.
В региональном УМВД отметили, что в межмуниципальный отдел МВД «Арсеньевский» поступило сообщение о хлопке в девятиэтажке на улице Островского.
«На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб Приморского края», – добавили в ведомстве.
В январе в результате двойного взрыва в квартире в центре Ростова-на-Дону погиб один человек. СМИ сообщали, что мужчина подорвался на самодельной гранате.