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1 час назад

При взрыве гранаты погиб человек в Приморье

В Приморском крае в жилом доме произошел взрыв, погиб один человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Граната рванула в живом доме в Приморье
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Один человек погиб», – сказал источник РИА «Новости».

По этим данным, в жилом доме произошел взрыв гранаты. Пострадали пять человек.

В региональном УМВД отметили, что в межмуниципальный отдел МВД «Арсеньевский» поступило сообщение о хлопке в девятиэтажке на улице Островского.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб Приморского края», – добавили в ведомстве.

В январе в результате двойного взрыва в квартире в центре Ростова-на-Дону погиб один человек. СМИ сообщали, что мужчина подорвался на самодельной гранате.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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