Брату Навального потребовали заменить условный срок реальным

Брату Алексея Навального Олегу ФСИН потребовала заменить условное наказание реальным. Речь идет о деле о нарушении санитарных правил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Люблинский суд Москвы.

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"В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича", - заявила представительница суда.

Напомним, в августе суд в Москве приговорил Олега Навального к одному году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста.

Согласно приговору, из-за призывов брата Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, приняли участил в несогласованной акции 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".