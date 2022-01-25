В Подмосковье нашли тело связанного мужчины в юбке и колготках

В подмосковной деревне Степаньково обнаружили тело связанного мужчины, одетого в женские вещи. Как сообщает РЕН ТВ, труп обнаружили неподалеку от дачного дома в юбке и колготках.
По информации источника в правоохранительных органах, руки и ноги россиянина были связаны веревками, а на левой груди была прикреплена металлическая прищепка. Правоохранители предположили, что умерший увлекался БДСМ и перед смертью отдыхал со своим другом, который сбежал после случившегося.
Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются экспертами.
Напомним, что ранее труп мужчины обнаружили в сарае одного из домовладений подмосковного поселка Электроизолятор. Умерший был одет в женскую одежду и туфли на каблуках, а рядом с трупом лежал фаллоимитатор. Предположительно, мужчина покончил с собой.