"Полный швах": страны СНГ обвинили друг друга в массовом отключении электричества

Перебои с электричеством в регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана, говорится в сообщении министерства энергетики Узбекистана на официальном Telegram-канале. При этом Нур-Султан заявил об аварийном отключении света по вине Ташкента и Бишкека.

В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов, — говорится в сообщении.

Казахстанская сторона, в свою очередь, заявила, что отключение электричества произошло из-за наброса мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана».

Масштабный сбой в энергосистеме Центральной Азии, произошедший около 09:00 мск во вторник, привел к отключению подачи электричества в нескольких регионах трех стран - Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Сбой произошел на казахстанской территории, однако местный энергооператор заявил, что к нему привел дисбаланс, созданный на территории двух соседних стран.

ТАСС собрал основную информацию об аварии.

Что произошло Около 09:00 мск отключение электроэнергии произошло на юге Казахстана, на большей части Киргизии и на востоке Узбекистана. Затронуты оказались столицы двух республик - Бишкек и Ташкент, - а также крупнейший казахстанский город Алма-Аты.

Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок".

В АО "Кегок" пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса. Произошел "наброс мощности" со стороны Узбекистана и Киргизии.

Какие последствия

Перебои с подачей электроэнергии начались в Алма-Ате и Алма-Атинской области.

Обесточены оказались многие районы Бишкека, полностью второй по величине город Киргизии Ош и несколько других городов. В столице отключено отопление, в некоторых районах нет воды, у многих пользователей не работает мобильный интернет, перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах, остановлены банковские операции.

В Узбекистане отключение электричества произошло в Ташкенте, Фергане и Ферганской долине, пяти областях на востоке страны. Власти предупредили о перебоях в системах отопления, водоснабжения и канализации. Закрыто большинство аэропортов страны, приостановлена работа метрополитена. Поступали сообщения, что на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой из-за отключения электричества застряли люди.

Многие объекты, имеющие резервные источники энергоснабжения, продолжают работать в штатном режиме. Так не прекращали работу международный аэропорт Алма-Аты и городской метрополитен, а также аэропорт Бишкека. В Минздраве Узбекистана сообщили, что все больницы перешли на резервные источники питания, катастрофических последствий удалось избежать.

Что предпринимают Шардаринская ГЭС в Казахстане снизила нагрузку до нуля из-за отключения внешних линий связи.

Энергетические компании Киргизии начали поэтапное восстановление электроснабжения страны в обход Объединенного энергетического кольца Центральной Азии.

Энергетическая система Узбекистана также отключается от единой сети Центральной Азии и перезапускается в автономном режиме.

Как сообщил ТАСС источник в компании "Интер РАО", Казахстан после аварии внутри страны перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта.

Почему объединены энергосистемы Проект энергокольца возник еще в 1980-е годы, но окончательно реализован был в 1997 году.

Система позволяет избежать дефицита электроэнергии в какой-либо из стран за счет оперативной помощи соседей. Кроме того, она дает возможность координировать мощность турбин ГЭС и потребности в орошении сельхозугодий во всех странах-участницах.

Изначально энергокольцо объединяло не только юг Казахстана, Киргизию и Узбекистан, но также Туркмению и Таджикистан. В 2003 году Туркмения заявила о способности самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией и покинула проект. В 2009 году это сделал Таджикистан.

Массовые отключения электроэнергии фиксируются сразу в трех странах: Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Они объединены в единое энергокольцо Центральной Азии.

В Алма-Ате нет света в квартирах. В Ташкенте встало метро, аэропорт не принимает рейсы, изменены графики движения поездов. На дорогах не работают светофоры, и местное ГУВД попросило жителей не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости. Из-за этого на дорогах образовались серьезные пробки. Из-за отключений насосных не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.

Во всем Бишкеке нет воды: насосные станции не работают, отключилось теплоснабжение, мобильный интернет работает с перебоями. Аэропорт Бишкека перешел на автономное энергообеспечение, он работает не в полном режиме. Из-за отключений электричества остановлена канатная дорога на узбекском горнолыжном курорте Амирсой, однако ее работа уже возобновлена.

Вот что рассказал по этому поводу журналист из Ташкента Юрий:

— Телефоны в половине города не работают, я пробовал звонить в городской ТЭЦ, мне сказали: «Ну вы не видите, что авария?» Это все, что мне сказали. Во всем городе полный швах, не работает интернет, связь. Мобильный телефон работает, но в принципе скоро у всех закончится зарядка, и я не знаю, что люди будут делать. Нет света.

— Вода есть?

— Вода, газ есть, но отопление у меня уже отключено.

— На улицах транспорт не ездит общественный?

— Транспорт ходит нормально. Я сейчас подошел к окну, только что проехал автобус, светофоры не работают, потому что поток сплошной, а с моим домом перекресток, и обычно машины часто тормозят. Сейчас поток сплошной, значит, светофоры не работают. Авария масштабная, потому что я такого не помню.

— Отопление отключено, а на улице холодно сейчас?

— Плюс пять, но солнечно.

Версии о причине масштабной электроаварии пока расходятся: Казахстан и Узбекистан обвинили в этом друг друга. В Узбекистане говорят, что перебои произошли в нескольких областях, в том числе Алма-Атинской и прилегающих районах.

В Казахстане сообщили, что «аварийный дисбаланс создали Узбекистан и Кыргызстан. Там произошел скачок мощности на транзит электроэнергии «Север — Восток — Юг Казахстана». Что привело к «разделению транзита» и отключению электричества на юге Казахстана. Затем пресс-служба городской администрации Алма-Аты заявила, что отключение электроэнергии в ряде районов связано с перебоями в сети компании по управлению электрическими сетями KEGOC.

О том, какая сейчас обстановка в Казахстане, Business FM поговорила с жителем Алма-Аты Андреем.

— Я сейчас в центре города, здесь в принципе все еще работает. Единственное, я сейчас ехал, и на одном перекрестке светофор не работал, стоит регулировщик, а в остальном в зданиях свет есть, торговый центр передо мной, там свет горит, рядом бизнес-центр, тоже свет горит, все работает. Елка стоит перед торговым центром, по-моему, там даже лампочки горят.

— В жилых домах тоже есть электричество? У вас не отключали?

— У меня отключали сегодня, но буквально на 15 минут, может быть, потом включили. А вас почему вдруг интересует этот вопрос в Москве? Я могу вам сказать, что в принципе обстановка абсолютно спокойная, в городе все спокойно, все хорошо, везде порядок, на улицах патрули.

Сейчас страны занимаются восстановлением подачи электроэнергии. Минэнерго Киргизии уже начало поэтапное восстановление электроснабжения. Энергосистему Узбекистана перезапускают в автономном режиме в обход единой системы Центральной Азии.

Блэкаут в Казахстане, Узбекистане и Киргизии остановил работу аэропортов, коммунальных служб и канатных дорог, сообщает «Sputnik. Узбекистан».

«Хотим предупредить вас о перебоях в работе сетей отопления, канализации и питьевого водоснабжения во многих регионах страны из-за отключения электроэнергии», — указано в заявлении узбекского министерства ЖКХ.

Кроме того, метро Ташкента в полном объеме остановило работу. Без света и частично без отопления и воды в Узбекистане остались также Гулистан, Карши, Самарканд, Бухара и Коканд.

В Казахстане без света остался крупнейший город страны — Алма-Ата. В Киргизии без света осталась столица — Бишкек — и несколько близлежащих районов.

«Свет отключился во всей Центральной Азии. Кыргызстан выйдет из энергокольца и восстановит электроснабжение в течение 30 минут», — заявили в минэнерго Киргизии.

В Казахстане тем временем восстановлено до 50% электроснабжения.

В столице Узбекистана Ташкенте, несмотря на массовое отключение электричества, продолжает работать мобильный Интернет, однако в городе нет воды. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал местный житель, преподаватель Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ Авас Хугаев.

«Такого катастрофического ничего не произошло. Единственное, что внезапно все отключилось. Причина неясна пока. Домыслы придумывать не хочется. Вроде по всему Ташкенту (отключили свет. - Прим. ред.). Но это вроде. Непроверенные данные», - сообщил он.

В настоящий момент, по словам Хугаева, в городе остановилась работа, а местные жители находятся в состоянии неопределенности, ожидая указаний от аварийных служб.

«Работа, конечно, прервалась, поскольку это неожиданно, внезапно. Но пока время релаксации есть. Ждем, пока нам службы сообщат, что делать и как делать. Пока период неопределенности, потому что информации полной нет», - поделился педагог.

Также он рассказал, что отключение электричества произошло примерно час назад. Это, утверждает житель Ташкента, привело к отключению воды в городе.

«Интернет - мы просто не можем включить компьютеры, чтобы войти. Но мобильный Интернет, по-моему, есть. Да, мобильный есть», - резюмировал Авас Хугаев.

Аэропорты Киргизии после отключения электроэнергии восстановили работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба международного аэропорта Манас.

«Аэропорты ОАО «Международный аэропорт Манас» работают в штатном режиме», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Аэропорт Ташкента не принимает рейсы из-за крупной аварии на энергосетях в регионе. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на сотрудника воздушной гавани.

Аэропорт "Манас" в столице Киргизии после отключения света работает штатно, однако перешел на автономное энергообеспечение, передает портал 24.kg .

Аэропорты Узбекистана возобновили свою работу после масштабного отключения электроэнергии. Ташкентский аэропорт работает только на прием рейсов, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время аэропорт Ташкента работает только на прием авиарейсов. Региональные аэропорты Узбекистана принимают и выпускают рейсы», - уточнили представители пресс-службы Uzbekistan Airports.

Из-за массового отключения электричества в Бешкеке из лифтов эвакуировали 45 человек. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Киргизии.

По данным источника, в муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» поступила информация о гражданах, запертых в лифтах. При этом отмечается, что точное количество застрявших граждан остается неизвестным.

В ведомстве добавили, что эвакуированным людям не потребовалась медпомощь.

В курортной зоне под Ташкентом спасатели эвакуировали 80 человек с двух канатных дорог, застрявших там в результате массового отключения электричества в Узбекистане.

Как сообщает РИА Новости, с "канаток" были сняты 60 человек в Бельдерсае и 20 человек - в районе Чимгана.

В результате ЧП никто не пострадал.

Электроснабжение начало восстанавливаться в отдельных районах столицы Узбекистана, сообщает во вторник издание "Газета.uz".

Официального подтверждения информации пока нет.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка. Уточняется, что его формирование будет происходить поэтапно. Об этом сообщается на сайте мажилиса Казахстана.

В ходе заседания было принято решение об интеграции национальных рынков стран — участниц ЕАЭС. Они смогут в приоритетном порядке обеспечивать электроэнергией другие государства объединения.

Таким образом, будут созданы условия для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов, — говорится в заключении комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

После того как нижняя палата парламента Казахстана одобрит законопроект о ратификации протокола, он поступит в Сенат.

Масштабный сбой в энергосистемах Узбекистана, Казахстана и Киргизии никак не скажется на России по причине высокой надежности системы. Такое мнение ТАСС выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Нам это ничем не грозит, потому что у нас система высокой степени надежности, у нас большие резервы даже на случай аномальных зимних холодов", - сказал он.

Пикин добавил, что авария произошла в южной части Казахстана и по этой причине Россия не сможет оказать какую-либо помощь, так как в режиме параллельной работы с РФ функционируют северные регионы республики.

О сбоях энергосистем

Около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания - оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ.

Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке было отключено отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции.

Сейчас в затронутых сбоем областях задействуют автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливая подачу электричества.

Московские аэропорты отменили рейсы на фоне проблем с поставками электроэнергии в странах Средней Азии — Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Так, в Домодедово были отменены рейсы из Термеза (Узбекистан) и Худжанда (Таджикистан) — авиалайнеры должны были прибыть в столицу 25 января в 08:30 и 10:40 соответственно, передаёт онлайн-табло воздушной гавани.

Также отменён рейс из Домодедово в Худжанд на 12:00, однако вечерние рейсы в Душанбе, Ташкент, Кызыл, Бишкек, Ош, Алма-Ату, Бухару всё ещё в расписании. В пресс-службе Шереметьево заявили NEWS.ru, что полёты в Казахстан, Киргизию и Узбекистан выполняются по расписанию.