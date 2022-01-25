Сын российского миллиардера утонул в Неве

Восьмилетний сын миллиардера утонул, провалившись под лед Невы в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о том, что на акватории реки Нева провалился под лед ребенок, поступило в 18:40 мск 24 января.

«Незамедлительно к месту были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения», - отметили в ведомстве.

К поискам привлечено 37 человек и 13 единиц техники. Информации о нахождении тела мальчика пока нет.

Восьмилетние братья-близнецы гуляли с 25-летней тетей по берегу реки, когда один детей провалился под лед. Тетя обернулась на шум, но уже не увидела племянника. Она попыталась спасти ребенка, но сама ушла под воду, откуда смогла выбраться, держась за трос, сообщает Telegram-канал.

SHOT уточнил, что отцом погибшего ребенка является предприниматель, бизнес-коуч, который занимал в 2019 году одно из мест рейтинга «Делового Петербурга» с состоянием около 2,8 млрд рублей.