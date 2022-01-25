В Коми в жилом доме под людьми провалился пол. В результате происшествия пострадали четыре человек. Снятые очевидцами кадры распространяются в российских новостных Telegram-каналах.

«Беда у нас, беда», – комментирует происходящее мужской голос за кадром.

Инцидент произошел в здании, расположенном на улице Октябрьской в городе Емве. В гости к владельцам квартиры зашли соседи, они прошли в ванную комнату помыть руки, где под ними провалился пол.