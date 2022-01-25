Из «Гнесинки» украли баяны на 1,5 млн рублей

Три баяна общей стоимостью почти в 1,5 млн рублей украли из Российской академии музыки имени Гнесиных в центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Так, 9 января 2022 года неизвестный похитил из кабинета на втором этаже баян марки «Юпитер» ценой более 511 тыс. рублей. Инструмент является собственностью академии. Аналогичное преступления было совершено с 30 по 14 декабря 2022 года — из того же кабинета был украден «Юпитер-Люкс» стоимостью 650 тыс. рублей, который принадлежал 26-летнему москвичу.

Кроме того, 15 января в полицию обратился 20-летний студент «Гнесинки», который заявил о хищении еще одного «Юпитера» ценой в 350 тыс. рублей.

24 января полиция установила причастность к преступлению 24-летнего преподавателя по классу баяна и аккордеона в одной из московских детских музыкальных школ, который получал образование в «Гнесинке». Предварительно установлено, что злоумышленник украл аккордеон в одном из учреждений в центре Москвы.