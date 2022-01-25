В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
15 минут назад

Из «Гнесинки» украли баяны на 1,5 млн рублей

Три баяна общей стоимостью почти в 1,5 млн рублей украли из Российской академии музыки имени Гнесиных в центре Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из «Гнесинки» украли баяны на 1,5 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Так, 9 января 2022 года неизвестный похитил из кабинета на втором этаже баян марки «Юпитер» ценой более 511 тыс. рублей. Инструмент является собственностью академии. Аналогичное преступления было совершено с 30 по 14 декабря 2022 года — из того же кабинета был украден «Юпитер-Люкс» стоимостью 650 тыс. рублей, который принадлежал 26-летнему москвичу.

Кроме того, 15 января в полицию обратился 20-летний студент «Гнесинки», который заявил о хищении еще одного «Юпитера» ценой в 350 тыс. рублей.

24 января полиция установила причастность к преступлению 24-летнего преподавателя по классу баяна и аккордеона в одной из московских детских музыкальных школ, который получал образование в «Гнесинке». Предварительно установлено, что злоумышленник украл аккордеон в одном из учреждений в центре Москвы.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, устанавливается его причастность к другим кражам музыкальных инструментов.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители