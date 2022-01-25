Названа причина массового отключения электричества в странах СНГ

Сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии произошел аварии в электросетях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана. При этом в Казахстане в ЧП обвинили энергетиков Узбекистана и Киргизии.

В минэнерго республики заявили, что «узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана», передает РИА «Новости».

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По данным ведомства, электроэнергия была отключена в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской областях Узбекистана.

Отмечается, что в случае отключения от соседних государственных сетей принимаются меры по запуску каждой ТЭЦ отдельно, подключая сети поэтапно.

Между тем казахстанская энергетическая компания «Самрук-Энерго» сообщила, что во вторник «произошло выделение города Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы, причины произошедшего выясняются».

По ее данным, расположенные в южном регионе электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО «Самрук-Энерго» – Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний.

Вместе с тем в акимате Алма-Аты сообщили, что отключение энергоснабжения произошло по линии «Казахстанской компании по управлению электросетями» (KEGOC), упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки, передает «Интерфакс».

Виновными в компании назвали энергетиков Узбекистана и Киргизии: «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».

Sputnik «Кыргызстан» сообщает в Telegram, что «по всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработки автоматики, сейчас идет восстановление системы до нормального режима», в республике ожидается восстановление электричества в течение часа.