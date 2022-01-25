Застрявшие на канатной дороге туристы попали на видео

На горнолыжном курорте Амирсой в Узбекистане и киргизском горнолыжном курорте Чункурчак из-за отключения электричества на канатных дорогах застряли туристы. Об этом сообщает «Известия» в своем официальном Telegram-канале. К местам ЧП направили МЧС.

Как уточняет источник, помощь спасателей туристам на горнолыжном курорте Амирсой не потребовалась. Канатная дорога уже возобновила работу.