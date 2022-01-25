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32 минуты назад

Застрявшие на канатной дороге туристы попали на видео

На горнолыжном курорте Амирсой в Узбекистане и киргизском горнолыжном курорте Чункурчак из-за отключения электричества на канатных дорогах застряли туристы. Об этом сообщает «Известия» в своем официальном Telegram-канале. К местам ЧП направили МЧС.

Как уточняет источник, помощь спасателей туристам на горнолыжном курорте Амирсой не потребовалась. Канатная дорога уже возобновила работу.

Массовое отключение электричества произошло сегодня в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. По предварительным данным, причиной перебоев стала перегрузка транзитной линии в Казахстане. Электроэнергия отключена в Алматинской области, Бишкеке и Ташкенте.

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