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41 минуту назад

Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Сотрудниками правоохранительных органов задержан один из подозреваемых в нападении на вдову певца Александра Градского Марину Коташенко. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной Коташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». По предварительной информации, к ограблению могла быть причастна прислуга.

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», - пояснила Ирина Волк.

По информации осведомленного источника РЕН ТВ, задержанный - гражданина Таджикистана Умеджон Жабборов, которые ранее был судим за дачу взятки. Подозреваемого удалось задержать на станции метро «Менделеевская».

Певец Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. С 2004 года он жил в гражданском браке с Мариной Коташенко — она родила музыканту двоих детей. Официально зарегистрировать брак они решили лишь за две недели до кончины Градского.

Ранее стало известно, что по подозрению в ограблении Коташенко

был задержан гражданин Таджикистана, работавший на рынке. Еще один подозреваемый скрылся в Казахстане.

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,Ирина Волк,МВД,ИТАР-ТАСС,
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