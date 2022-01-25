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23 минуты назад

Лыжница разъехалась в шпагате во время этапа Кубка мира: видео

Во время этапа Кубка мира в Кортина-д’Ампеццо лыжница разъехалась на шпагате. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента с итальянской олимпийской чемпионкой 2018 года Софией Годжи.

На кадрах запечатлено, как во время преодоления трассы Годжи растянулась в шпагате, после чего упала. Спортсменка получила травму колена с надрывом крестообразной связки. София уже начала реабилитацию перед предстоящей Олимпиадой. На 15 февраля запланированы соревнования горнолыжников в скоростном спуске.

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