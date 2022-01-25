Выгнавшую на мороз голым сына женщину задержали. Видео

«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе допрашиваются очевидцы, лица из числа близкого окружения несовершеннолетних, а также представители контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается», – отмечается в сообщении ведомства.