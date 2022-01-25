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1 час назад

Выгнавшую на мороз голым сына женщину задержали. Видео

В Алтайском крае задержали мать и отчима ребенка, которого выставили полностью раздетого на 20-градусный мороз. Об этом сообщает издание «Известия», разместившее кадры задержания в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Селезнёво Шелаболихинского района. Местные жители заметили плачущего голого мальчика, которого родители выгнали на улицу в качестве наказания. По словам односельчан, в семье поживают трое детей. Подобные методы «воспитания» применяются не в первый раз.

По факту случившегося ранее прокуратура и Следственный комитет России организовали проверки.

По данным Следкома по Алтайскому краю, сейчас дети изъяты из семьи и находятся на лечении в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе допрашиваются очевидцы, лица из числа близкого окружения несовершеннолетних, а также представители контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается», – отмечается в сообщении ведомства.

Происшествия,Криминал,Видео,Генпрокуратура РФ,СКР,газета "Известия",
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